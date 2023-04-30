Події

07:52 30.04.2023

У Росії продовжують виготовлення крилатих ракет із використанням іноземних деталей, які отримують через треті країни

1 хв читати
У Росії продовжують виготовлення крилатих ракет із використанням іноземних деталей, які отримують через треті країни

У РФ продовжують виробляти крилаті ракети, які використовують для обстрілів України. Деякі деталі іноземного виробництва, завозяться через треті країни, темпи виробництва невисокі, заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми знаємо, що небагато ракет залишилося у росіян, хоча вони продовжують їх виробляти. Ті залишки, які були знайдені під час крайніх ударів, свідчать про те, що це свіжі ракети, виготовлялися вони і восени, і є зимові варіанти запчастин. Ворог продовжує їх випускати, але темпи виробництва невисокі, тому що це високотехнологічна зброя, і швидко вона не виробляється", - повідомив він в ефірі національного телемарафону.

За словами Ігната, Росія продовжує використовувати іноземні компоненти для виробництва крилатих ракет.

"Крилаті ракети - це фактично літак безпілотний, він коштує мільйони доларів, там десятки тисяч високотехнологічних деталей, Росія, безумовно, не може їх виробляти. Це факт. На жаль, вона їх може діставати через треті країни, шляхом контрабанди вона їх може й отримує. Саме тому санкційний тиск на державу-терориста потрібен на всіх рівнях. Цей тиск потрібен і на держави, які, можливо, і сприяють Росії в отриманні цих деталей", - наголосив речник ПС ЗС України.

 

 

 

Теги: #росія #ракети #виготовлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 29.04.2023
Україна готує кроки зі створення трибуналу щодо злочину російської агресії

Україна готує кроки зі створення трибуналу щодо злочину російської агресії

19:47 29.04.2023
Польща вилучає на користь держави будівлю середньої школи при посольстві РФ у Варшаві

Польща вилучає на користь держави будівлю середньої школи при посольстві РФ у Варшаві

21:14 28.04.2023
Уповноважена президента з прав дитини Герасимчук на спеціальній зустрічі Радбезу ООН розповіла про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Герасимчук на спеціальній зустрічі Радбезу ООН розповіла про викрадення Росією українських дітей

07:54 28.04.2023
За чотири дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" біля нього перебувало російське спецсудно

За чотири дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" біля нього перебувало російське спецсудно

21:08 27.04.2023
Мінфін США запровадив санкції проти ФСБ РФ

Мінфін США запровадив санкції проти ФСБ РФ

23:01 26.04.2023
З російського полону за час повномасштабної війни повернуто 2 279 українців та українок

З російського полону за час повномасштабної війни повернуто 2 279 українців та українок

07:19 26.04.2023
Документ щодо санкцій групи Єрмака-Макфола буде на столах у всіх лідерів світу - Зеленський

Документ щодо санкцій групи Єрмака-Макфола буде на столах у всіх лідерів світу - Зеленський

20:11 24.04.2023
Українські військовослужбовці знищили дев’ять російських БПЛА

Українські військовослужбовці знищили дев’ять російських БПЛА

20:42 22.04.2023
ЄС може запропонувати в новому санкційному пакеті заборону на транзит багатьох товарів через Росію

ЄС може запропонувати в новому санкційному пакеті заборону на транзит багатьох товарів через Росію

17:57 20.04.2023
США та деякі їхні партнери обговорюють ідею майже повної заборони на експорт до Росії - ЗМІ

США та деякі їхні партнери обговорюють ідею майже повної заборони на експорт до Росії - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили 58 ворожих атак за суботу

Удар по нафтобазі в Севастополі спровокував панічні настрої в місті та на півострові

Україна готує кроки зі створення трибуналу щодо злочину російської агресії

Кабмін заборонив символіку російської агресії на індивідуальних автономерних знаках

За добу ЗС України відбили понад 40 ворожих атак на чотирьох напрямках - Генштаб

ОСТАННЄ

У Мінську заявили про 1,5 млн осіб у силових структурах Білорусі

Велика Британія має намір закупити для ЗС України ракети великої дальності

В Азербайджані буде створено центр "Байрактар" - Алієв

Лідер панівної партії Грузії розцінює шанси країни отримати статус кандидата в члени ЄС як 50 на 50

Невідомий кинув гранату в центрі Миколаєва, поранення дістала жінка і сам зловмисник

Окупанти за добу обстріляли шість ОТГ Сумської області, зафіксовано понад 170 вибухів

Ворог за добу завдав 46 ракетних і авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

За добу авіація ЗС України завдала три удари по позиціях противника

ЗС України відбили 58 ворожих атак за суботу

Удар по нафтобазі в Севастополі спровокував панічні настрої в місті та на півострові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА