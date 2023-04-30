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07:45 30.04.2023

Велика Британія має намір закупити для ЗС України ракети великої дальності

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Велика Британія має намір закупити для ЗС України ракети великої дальності

Міноборони Великої Британії планує закупити для потреб ЗС України сучасні види озброєння, зокрема ракети великої дальності.

"Міністерство оборони Великої Британії опублікувало запит на інформацію про військову техніку, призначену для використання українською армією, що фінансується в рамках Фонду підтримки України", - повідомляє видання Defence24.

У планах британської закупівлі - ракети з дальністю від 100 до 300 км, інженерна техніка та техніка для посилення української ППО. Ключовими вимогами до ракет є можливість запуску з суші, землі та моря із корисним навантаженням від 20 до 490 кг і дальністю польоту від 100 до 300 км. Крім того, розглядаються й інші характеристики ракет.

Також планується закупівля техніки, що забезпечує військову мобільність, а саме тральщиків для танків Т-72, "Леопард-1", "Леопард-2" і саперних танків.

Закупівля фінансуватиметься з Фонду підтримки України. Його створення було ініційовано Великою Британією. Також серед учасників Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія та Литва. Загальна вартість фонду становить понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів.

 

Теги: #допомога #зброя #велика_британія

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