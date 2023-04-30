Події

07:31 30.04.2023

Окупанти за добу обстріляли шість ОТГ Сумської області, зафіксовано понад 170 вибухів

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Окупанти за добу обстріляли шість ОТГ Сумської області, зафіксовано понад 170 вибухів

Протягом дня суботи, 29 квітня, росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумської області, повідомили в ОВА.

"Зафіксовано понад 170 вибухів. Обстрілу зазнали Середино-Будська, Есманьська, Білопільська, Великописарівська, Миропільська та Юнаківська громади", - ідеться у зведенні в суботу ввечері.

Зокрема, по території Юнаківської громади окупанти стріляли з мінометів (3 міни), артилерії (13 вибухів) і РСЗВ - 25 вибухів. Унаслідок артобстрілу в с. Юнаківка зруйновано приватний будинок. Обстрілом із РСЗВ було пошкоджено 8 приватних будинків.

Есманьську громаду з території Росії обстріляли з міномета - 6 вибухів та артилерії - 9 вибухів. Унаслідок артобстрілу в с. Студенок пошкоджено 3 приватні житлові будинки.

По території Середино-Будської громади здійснено артилерійський обстріл - 2 вибухи по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку.

Із РСЗВ "Град" ворог обстріляв Миропільську громаду - 15 вибухів.

На територію Білопільської громади противник скинув 14 мін. Також були обстріли з АГС - 78 пострілів.

Великописарівську громаду також обстріляли з мінометів - 12 мін.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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