30 квітня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 431 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 431 RUSSIAN AGRESSION

30 квітня - Міжнародний день джазу, Міжнародний день свічника, Всесвітній день поріднених міст, Всесвітній день мобільності та доступності, День зачіски.

В Україні - День прикордонника, У Швеції - День народження короля, День дитини в Мексиці, День перемоги у В'єтнамі, в Європі - Вальпургієва ніч.

Цього дня, 2018 року Антитерористичну операцію (АТО) на сході України було змінено на Операцію об'єднаних сил (ООС).

У 1789 році відбулася церемонія інавгурації першого президента США. Цю посаду обійняв головнокомандувач американської Континентальної армії Джордж Вашингтон. Промова Вашингтона складалася лише зі 135 слів. Текст присяги Вашингтон завершив словами: "Так допоможи мені Бог". А у 1812 році Луїзіана стала штатом США.

Православна церква вшановує пам'ять святих дружин-мироносиць.

День прикордонника

В Україні ця подія відзначається щорічно 30 квітня. Святкування - нагода віддати шану військовослужбовцям, які охороняють кордони держави, дістали поранення або загинули під час війни при виконанні службових обов'язків.

Історія: 1918 року під час більшовицького режиму в Росії армія УНР встановила на кордоні державні символи та проголосила незалежність України. 9 лютого цього ж року було підписано Брестський мирний договір, за яким Україну визнали самостійною державою. За умовами договору союзники надали українському народу військову допомогу для утримання незалежності держави від встановлення більшовицького режиму.

9 квітня 1918 року Запорізьку дивізію війська УНР переформували у військовий корпус. 30 квітня завершився український контрнаступ на Донбасі з метою звільнення від більшовиків. Після взяття станції Ковпакове на рубежі УНР і Донської республіки на межі земель замайорів жовто-блакитний прапор як символ вільної незалежної України.

Міжнародний день джазу

Перший Міжнародний день джазу відбувся в 2012 році. Про запровадження нової дати в календарі і встановленні її святкування 30 квітня Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року.

Метою свята його засновники позначили "підвищення ступеня інформованості міжнародної спільноти про педагогічну роль джазу як сили, що сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми".

Джаз виник наприкінці 19 - на початку 20 століття у США як синтез африканської та європейської культур і донині залишається унікальною формою музичного мистецтва, що об'єднує раси і національності, і стирає кордони між людьми і державами.

Уперше слово "джаз" було згадано в пресі 2 квітня 1912 року, а 8 березня 1929 року в Ленінграді відбулася прем'єра вистави "Теаджаз" - перша постановка джаз-оркестру одесита Леоніда Утьосова.

Всесвітній день поріднених міст

Всесвітній день поріднених міст відзначають кожної останньої неділі квітня.

Рух міст-побратимів стихійно виник у роки Другої світової війни. Після війни, 1957 року, у Франції на спеціальному установчому конгресі було створено Всесвітню федерацію поріднених міст. Головною метою цього руху проголошувалося налагодження дружніх зв'язків незалежно від відмінностей суспільно-політичних систем. А в 1963 році було прийнято кожну останню неділю квітня відзначати як Всесвітній день поріднених міст.

Всесвітня федерація поріднених міст сьогодні налічує понад 3,5 тисячі досить великих населених пунктів, які є її членами.

Міжнародний день свічника

Із 2017 року, щорічно 30 квітня свічники з усього світу отримали можливість відзначити своє свято - Міжнародний день свічника, покликаний об'єднати абсолютно всіх, без винятку, майстрів.

Дата 30 квітня для дня обрана не випадково. Її приурочено до свята народного календаря, а саме до дня Зосими Соловецького. В останню квітневу добу здійснюється вивезення вуликів на пасіки, а також обхід бджолиних угідь із запаленою восковою свічкою і молитвою Зосимі, покровителю бджіл.

День народження короля Швеції

День народження короля Швеції - головне і дуже популярне свято в країні. Шведська монархія - це уклад із тисячолітніми традиціями. Історикам достеменно невідомо, хто були перші монархи Швеції, навіть після дуже ретельного вивчення історії країни, але відомо, що у Швеції було понад сімдесят правителів.

Першим точно відомим правителем був Густав Ваза, який правив із 1523 до 1560 року і поклав початок законам про престолонаслідування у Швеції.

Нинішній правитель Швеції - король Карл XVI Густав (швед. Carl XVI Gustaf), сьомий за рахунком зі славного роду Бернадотів. Він зійшов на престол 15 вересня 1973 року.

День зачіски

День зачіски або День подяки перукарям - це свято, коли відзначають працю перукарів і перукарів, стилістів і всіх, хто створює справжні шедеври, допомагаючи нам повірити в себе. Це неофіційне американське свято відзначають 30 квітня.

Ще цього дня:

1902 - Створено федерацію футболу Норвегії;

1916 - Німеччина стала першою у світі країною, яка перейшла на літній час;

1934 - Ухвалено нову Конституцію Австрії;

1977 - Британський рок-гурт Led Zeppelin встановив світовий рекорд за відвідуваністю концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта) кількість слухачів становила 76 299 осіб;

1979 - Уперше з часу виникнення держави Ізраїль його судно пройшло через Суецький канал;

1980 - Коронація королеви Нідерландів Беатрікс;

1999 - У зв'язку із виконанням свого мандата в Україні завершила роботу місія ОБСЄ.

Вальпургієва ніч

Вальпургієва ніч - це традиційний весняний фестиваль і найбільш значне з язичницьких свят, присвячене родючості.

Вальпургієва ніч відзначається вночі з 30 квітня на 1 травня на більшій частині Центральної та Північної Європи в ознаменування весни.

Назва Вальпургієвої ночі пов'язана з ім'ям святої Вальпурги, Вімбурзької черниці, яка приїхала з Англії до Німеччини 748 року з метою заснування монастиря. Вона померла 25 лютого 777 року в Гайденгаймі. Вона користувалася надзвичайною популярністю, і її дуже скоро почали шанувати як святу. У римському списку святих її день - 1 травня.

День пам'яті святих дружин-мироносиць

Мироносиці - це саме ті жінки, які з любові до Спасителя Ісуса Христа приймали Його у своїх домівках, а пізніше пішли за Ним до місця розп'яття на Голгофу. Вони були свідками хресних страждань Христа. Це вони затемна поспішили до Гробу Господнього, щоб помазати тіло Христа миром, як це належало за звичаєм іудеїв. Це вони, дружини-мироносиці, першими дізналися, що Христос воскрес. Уперше після своєї хресної смерті Спаситель з'явився жінці - Марії Магдалині.

Іменини: Адріан, Олександр, Зосима, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.