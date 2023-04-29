Чистий відтік з України минулого тижня знизився до 22 тис.
Чистий відтік з України на тижні з 22 до 28 квітня становив 22 тис. осіб порівняно з 34 тис. тижнем раніше.
За даними Держприкордонслужби у фейсбуці, потік на виїзд з України на цьому тижні зріс із 254 тис. до 277 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд - із 220 тис. до 255 тис. осіб.
Після завершення православного Великодня, у три тижні перед яким майже щодня фіксували чистий приплив в Україну, останні два тижні кількість тих, хто виїжджає з країни, перевищує кількість тих, хто в'їжджає.
Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, у 17-й тиждень року зросла зі 110 тис. до 130 тис., а оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - із 418 до 466, що, імовірно, пов'язано з відновленням транзиту аграрних вантажів.
Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала скорочення чистого відтоку з України - до 11,1 тис. осіб з 29,6 тис. осіб тижнем раніше.
За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі збільшився зі 177,4 тис. осіб до 184,5 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну - зі 147,8 тис. осіб до 173,4 тис. осіб.
Загалом від початку війни до 28 квітня 2023 року до Польщі з України прибуло 11,469 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 9,696 млн осіб.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.
Проте з кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувався чистий відтік. Він тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни досяг 223 тис. осіб.
Відтоді і дотепер в Україну в'їхало на 121 тис. осіб більше, ніж виїхало.
Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Згідно з даними УВКБ ООН на 25 квітня, кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 25 квітня досягла 5,048 млн, збільшившись за тиждень майже на 4 тис.
Пасажиропотік через західний кордон України, тис. осіб:
|
Дата
|
Із України
|
Зокрема в Польщу
|
В Україну
|
Зокрема українці
|
Кількість автівок
|
Вантажівок, од.
|
28.04
|
40
|
25
|
38
|
34
|
19
|
75
|
27.04
|
39
|
25
|
34
|
30
|
19
|
66
|
26.04
|
38
|
24
|
35
|
31
|
19
|
77
|
25.04
|
37
|
24
|
33
|
29
|
18
|
67
|
24.04
|
36
|
24
|
36
|
32
|
17
|
66
|
23.04
|
42
|
28
|
40
|
36
|
18
|
51
|
22.04
|
45
|
28
|
39
|
35
|
20
|
64
|
21.04
|
43
|
28
|
37
|
31
|
19
|
69
|
20.04
|
42
|
28
|
36
|
30
|
19
|
50
|
19.09
|
43
|
28
|
35
|
29
|
18
|
50
|
18.04
|
39
|
25
|
28
|
24
|
16
|
67
|
17.04
|
29
|
18
|
22
|
20
|
12
|
51
|
16.04
|
28
|
18
|
23
|
21
|
11
|
51
|
15.04
|
30
|
39
|
39
|
35
|
15
|
80
Дані: Держприкордонслужба