Події

20:10 29.04.2023

Чистий відтік з України минулого тижня знизився до 22 тис.

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Чистий відтік з України минулого тижня знизився до 22 тис.

Чистий відтік з України на тижні з 22 до 28 квітня становив 22 тис. осіб порівняно з 34 тис. тижнем раніше.

За даними Держприкордонслужби у фейсбуці, потік на виїзд з України на цьому тижні зріс із 254 тис. до 277 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд - із 220 тис. до 255 тис. осіб.

Після завершення православного Великодня, у три тижні перед яким майже щодня фіксували чистий приплив в Україну, останні два тижні кількість тих, хто виїжджає з країни, перевищує кількість тих, хто в'їжджає.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, у 17-й тиждень року зросла зі 110 тис. до 130 тис., а оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - із 418 до 466, що, імовірно, пов'язано з відновленням транзиту аграрних вантажів.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала скорочення чистого відтоку з України - до 11,1 тис. осіб з 29,6 тис. осіб тижнем раніше.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі збільшився зі 177,4 тис. осіб до 184,5 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну - зі 147,8 тис. осіб до 173,4 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 28 квітня 2023 року до Польщі з України прибуло 11,469 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 9,696 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Проте з кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувався чистий відтік. Він тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни досяг 223 тис. осіб.

Відтоді і дотепер в Україну в'їхало на 121 тис. осіб більше, ніж виїхало.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН на 25 квітня, кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 25 квітня досягла 5,048 млн, збільшившись за тиждень майже на 4 тис.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис. осіб:

Дата

Із України

Зокрема в Польщу

В Україну

Зокрема українці

Кількість автівок

Вантажівок, од.

28.04

40

25

38

34

19

75

27.04

39

25

34

30

19

66

26.04

38

24

35

31

19

77

25.04

37

24

33

29

18

67

24.04

36

24

36

32

17

66

23.04

42

28

40

36

18

51

22.04

45

28

39

35

20

64

21.04

43

28

37

31

19

69

20.04

42

28

36

30

19

50

19.09

43

28

35

29

18

50

18.04

39

25

28

24

16

67

17.04

29

18

22

20

12

51

16.04

28

18

23

21

11

51

15.04

30

39

39

35

15

80

Дані: Держприкордонслужба

 

 

Теги: #статистика #кордон #пасажиропотік

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