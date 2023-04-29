Події

16:47 29.04.2023

Саакашвілі відмовився від послуг чергового лікаря

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Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі за час 14-місячної госпіталізації в тбіліській клініці "Вівамед" відмовився від послуг уже третього лікаря, повідомив у суботу директор клініки Зураб Чхаїдзе.

За його словами, "будь-яка об'єктивна заява лікаря про стан здоров'я Саакашвілі викликає в нього вкрай негативну реакцію і відмову від подальшого лікування".

Чхаїдзе спростовує твердження рідних і близьких Саакашвілі, що вже два дні експрезидент перебуває в критичному стані. "Протягом останніх двох днів стан здоров'я Саакашвілі не змінився. Напередодні у нього справді була блювота, але це від грубого порушення раціону харчування", - сказала Чхаїдзе.

За його словами, Саакашвілі харчується виключно стравами, приготованими його матір'ю.

Теги: #саакашвілі

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