Саакашвілі додає у вазі, невропатія і депресія зберігаються - висновок медиків

Консиліум лікарів при омбудсмені Грузії, який періодично спостерігає за станом здоров'я колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, який відбуває тюремне покарання в тбіліській приватній клініці "Вівамед", у понеділок представив черговий висновок.

Медики консиліуму відзначають позитивну динаміку в стані здоров'я Саакашвілі, яка проявляється в збільшенні маси тіла. Вага експрезидента нині становить 77 кілограмів.

"Водночас у пацієнта зберігаються когнітивні порушення, м'язова гіпотрофія, невропатія, тривога і депресія", - йдеться у висновку.

На думку групи лікарів, Саакашвілі потребує пильного медичного спостереження, і "поки що не можна робити однозначних позитивних прогнозів".

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі до тюремної лікарні в Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня 2022 року Саакашвілі помістили в цивільну клініку "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і нині.

У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу - сфальсифікованими.