Суд у Тбілісі виніс ще один вирок Саакашвілі - 4,5 року в'язниці за незаконний перетин кордону

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Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі до 4,5 років тюремного ув'язнення за незаконний перетин грузинського кордону, повідомляє "Ехо Кавказу".

Минулого тижня Саакашвілі був також засуджений судом на дев'ять років позбавлення волі за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

"У підсумку, за сукупністю вироків, Михайлу Саакашвілі встановлюється остаточна міра покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і 6 місяців", - заявив суддя Михайло Джінджолія.

Згідно вироку, Михайло Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без узгодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі в тюремну лікарню в Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня 2022 року Саакашвілі помістили в цивільну клініку "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і нині.

У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.