ВР пропонують закликати президентку Грузії помилувати Саакашвілі

Народні депутати пропонують Верховній Раді закликати президентку Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати третього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі з огляду на його важкий фізичний стан.

Відповідний проєкт постанови № 9491 про звернення Верховної Ради до Зурабішвілі та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо необхідності здійснити гуманітарний акт і помилувати Саакашвілі зареєстровано в законодавчому органі в четвер, повідомляє сайт парламенту.

Згідно з текстом звернення, народні депутати також закликають Зурабішвілі надати уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубенцю доступ до Саакашвілі.

Окрім цього, нардепи пропонують Верховній Раді попросити парламенти держав-членів Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності здійснення президентом Грузії акту гуманізму та помилування Саакашвілі.

Серед авторів проєкту постанови - перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, голови фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина" Давид Арахамія та Юлія Тимошенко, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.