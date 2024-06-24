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16:38 24.06.2024

Саакашвілі має набагато кращий вигляд, але його переведення з клініки до в'язниці не планується - грузинський омбудсмен

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Народний захисник (омбудсмен) Грузії Леван Іоселіані в понеділок відвідав ув'язнених, які перебувають на лікуванні в клініці "Вівамед" у Тбілісі, зокрема й колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

"Я не можу компетентно говорити про стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі, проте сьогодні він має набагато кращий вигляд, ніж під час попереднього мого відвідування клініки "Вівамед" кілька місяців тому", - сказав журналістам Іоселіані.

Він зазначив, що в Саакашвілі не було жодних вимог чи скарг до народного захисника та лікарів.

"Що стосується питання з переведенням Саакашвілі з клініки до виправного закладу, то це питання не стоїть на порядку денному", - сказав Іоселіані.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці в місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без узгодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі до тюремної лікарні в Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада, його перевели до військового шпиталю в Горі. 12 травня 2022 року Саакашвілі перевели на лікування до клініки "Вівамед", де він перебуває до сьогодні.

У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними провадженнями. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальсифікованими.

Теги: #іоселіані #саакашвілі

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