Саакашвілі закликає опозицію Грузії висунути єдиного кандидата в президенти

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, пропонує опозиції визначитися з єдиним кандидатом у президенти республіки на майбутніх виборах глави країни, що відбудуться наприкінці року.

"Я приблизно знаю, хто може стати кандидатом у президенти від опозиції, але мені цікава і думка інших", - написав Саакашвілі у вівторок на своїй сторінці в соцмережі.

Крім того, він позитивно оцінив виступ зі щорічною доповіддю в парламенті чинного президента країни Саломе Зурабішвілі, особливо відзначивши заклик у доповіді до об'єднання всіх прозахідних сил у Грузії.

"Сьогоднішній виступ президента і політична ситуація, що створилася загалом, підтвердили, що правління олігарха Бідзіни Іванішвілі вичерпало себе, і на майбутніх парламентських виборах ми маємо звільнити Грузію з його пазурів", - написав Саакашвілі.

Раніше опозиційні партії неодноразово заявляли, що в разі перемоги на парламентських виборах, які відбудуться у жовтні, вони висунуть Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра Грузії.

Зурабішвілі, виступаючи в парламенті, піддала різкій критиці керівну партію "Грузинська мрія" та її засновника Іванішвілі.