У процесі ідентифікації з'ясувалося, що в Умані загинуло 5 дітей - МВС

У процесі ідентифікації з'ясувалося, що в Умані загинуло 5 дітей, безвісти зниклою вважають одну жінку, повідомляє Міністерство внутрішніх справ у телеграм-каналі.

"Умань. У процесі ідентифікації з'ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора і 16 років) і три дівчинки (8, 11 і 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки тривають", - сказав міністр МВС Ігор Клименко, якого цитує пресслужба.

Як повідомляється, розбір завалів триває. "Підтверджено загибель унаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла".