Події

10:33 29.04.2023

СБУ затримала ще 6 організаторів псевдореферендумів на півдні та сході України

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СБУ затримала ще 6 організаторів псевдореферендумів на півдні та сході України

Служба безпеки України викрила ще шістьох колаборантів, причетних до організації незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей, повідомляє відомство.

"На початку повномасштабного вторгнення вони добровільно перейшли на бік рашистів та запропонували їм свою допомогу у проведенні фейкових плебісцитів. Співробітники СБУ встановили їх, задокументували злочинні дії та затримали", - йдеться в повідомленні СБУ в Телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, у результаті стабілізаційних заходів на Херсонщині викрито п’ятьох мешканок Бериславського та Херсонського районів, які під час окупації регіону увійшли до складу так званих "виборчих дільниць". У супроводі російських військових вони обходили будинки місцевих жителів та змушували їх «проголосувати» за незаконне приєднання області до складу країни-агресора. За свою роботу колаборантки отримували "винагороду" в рублях.

Також під час спецоперації на Луганщині затримано жительку тимчасово окупованого Старобільського району. Вона організовувала фейкове волевиявлення як "член територіальної виборчої комісії". Зокрема, зловмисниця складала списки "виборців", видавала "бюлетені" та готувала "протокол голосування". У квітні цього року вона виїхала із зони тимчасової окупації та прибула на підконтрольну Україні територію для оформлення соцвиплат. "Після цього фігурантка планувала повернутися назад, утім, співробітники СБУ своєчасно ідентифікували її та затримали", - йдеться в повідомленні служби.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Трьом із них уже обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській, Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом органів прокуратури.

 

Теги: #сбу #колаборанти

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