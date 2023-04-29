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09:48 29.04.2023

Унаслідок нічного ворожого обстрілу прикордоння Чернігівщини загинув мирний житель, поранено чотирьох людей, зокрема підлітка - ОВА

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Унаслідок нічного ворожого обстрілу прикордоння Чернігівщини загинув мирний житель, поранено чотирьох людей, зокрема підлітка - ОВА

Унаслідок нічного обстрілу села Тимоновичі в прикордонні Чернігівської області загинув мирний житель, поранено підлітка, пошкоджено 3 будинки, виникли пожежі, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Цієї ночі російські терористи масово обстрілювали села в Чернігівському прикордонні. Цілили з авіабомб, артилерії та ракет. Унаслідок обстрілу села Тимоновичі (Новгород-Сіверський район) загинув мирний житель, поранено підлітка, пошкоджено 3 будинки, пожежі", - написав Чаус у телеграм-каналі в суботу вранці.

За його даними, пізно ввечері внаслідок скидання авіабомби ФАБ-500 на Семенівку було поранено трьох мирних жителів, пошкоджено 6 будинків, виникли пожежі.

Як повідомив Чаус, "усіх поранених (3 дорослих і дитина, травми середньої тяжкості) доправили в місцеву лікарню, надано необхідну допомогу. Медперсонал на зв'язку з Управлінням охорони здоров'я ОДА, у разі необхідності буде надано додаткову медичну допомогу".

Обстріли також зафіксовано в напрямку сіл Галаганівка, Заріччя (з артилерії та РСЗВ), Леонівка, Червоний Хутір (ракети з вертольотів).

"Спільно Новгород-Сіверська РДА та Семенівська громада працюють з питань евакуації з сіл, де загроза обстрілів залишається", - додав Чаус.

 

Теги: #обстріли #чернігівська_область

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