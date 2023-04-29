Росіяни знову обстріляли територію Сумської області

Російські військові вкотре атакували прикордонні території Сумської області, повідомила прес-служба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад - Білопільської, Есманської, Зноб-Новгородської та Середино-Будської", - йдеться у повідомленні.

По Білопільській громаді росіяни вдарили з міномету - 18 "прильотів" та АГС - 29 пострілів.

Також на територію громади було скинуто дві ВОГ із квадрокоптера, запущеного з РФ.

Есманську та Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли з міномету. Зафіксовано 3 та 4 вибухи відповідно.

Крім того, з території Росії за допомогою артилерії ворог обстріляв Середино-Будську грумаду. На її території було 2 вибухи.

Загалом за добу на території Сумської області було зафіксовано 58 вибухів.

"У всіх випадках без наслідків", – повідомили у ОВА.