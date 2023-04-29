Події

04:48 29.04.2023

Росіяни знову обстріляли територію Сумської області

1 хв читати

Російські військові вкотре атакували прикордонні території Сумської області, повідомила прес-служба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад - Білопільської, Есманської, Зноб-Новгородської та Середино-Будської", - йдеться у повідомленні.

По Білопільській громаді росіяни вдарили з міномету - 18 "прильотів" та АГС - 29 пострілів.

Також на територію громади було скинуто дві ВОГ із квадрокоптера, запущеного з РФ.

Есманську та Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли з міномету. Зафіксовано 3 та 4 вибухи відповідно.

Крім того, з території Росії за допомогою артилерії ворог обстріляв Середино-Будську грумаду. На її території було 2 вибухи.

Загалом за добу на території Сумської області було зафіксовано 58 вибухів.

"У всіх випадках без наслідків", – повідомили у ОВА.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:37 29.04.2023
У центрі Миколаєва невідомий кинув гранату, є поранені

У центрі Миколаєва невідомий кинув гранату, є поранені

01:33 29.04.2023
НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю

НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю

01:24 29.04.2023
Чехія та Словаччина підтвердили готовність сприяти безпеці України до її вступу в НАТО

Чехія та Словаччина підтвердили готовність сприяти безпеці України до її вступу в НАТО

23:27 28.04.2023
Росіяни обстріляли територію лікарні у Білозерці Херсонської області, є жертва

Росіяни обстріляли територію лікарні у Білозерці Херсонської області, є жертва

22:52 28.04.2023
Франція засудила нові ракетні атаки РФ по цивільним об'єктам України

Франція засудила нові ракетні атаки РФ по цивільним об'єктам України

22:37 28.04.2023
Окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту в Донецькій області

Окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту в Донецькій області

22:33 28.04.2023
Біля окупованої ЗАЕС вибухнула міна

Біля окупованої ЗАЕС вибухнула міна

22:27 28.04.2023
Зеленський про інвестицію Horizon Capital на $250 млн в Україну: Великий світовий бізнес вірить у нашу перемогу та підтверджує цю віру конкретикою

Зеленський про інвестицію Horizon Capital на $250 млн в Україну: Великий світовий бізнес вірить у нашу перемогу та підтверджує цю віру конкретикою

20:52 28.04.2023
Єврокомісія досягла принципових домовленостей із п'ятьма країнами щодо експорту української сільгосппродукції

Єврокомісія досягла принципових домовленостей із п'ятьма країнами щодо експорту української сільгосппродукції

17:56 28.04.2023
Президент Чехії: Я не маю сумнівів, що Україна стане членом ЄС і НАТО

Президент Чехії: Я не маю сумнівів, що Україна стане членом ЄС і НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про інвестицію Horizon Capital на $250 млн в Україну: Великий світовий бізнес вірить у нашу перемогу та підтверджує цю віру конкретикою

Зеленський подякував усім, хто взяв участь у рятувальній операції в Умані

З-під завалів зруйнованого в Умані будинку витягли тіло дитини, кількість жертв збільшилася до 23 осіб

Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Умані збільшилася до 22 осіб

Чехія та Словаччина готові посилити свою підтримку прагнення України приєднаєтися до НАТО, коли дозволять умови - декларація трьох президентів

ОСТАННЄ

Єврокомісар від Литви: синхронізувати ЛЕП країн Балтії з Європою реально вже 2024р.

Головні новини за 28 квітня

Зеленський подякував усім, хто взяв участь у рятувальній операції в Умані

Данія планувала використовувати артустановки Caesar для своєї армії, але через агресію РФ передала їх Україні

Уповноважена президента з прав дитини Герасимчук на спеціальній зустрічі Радбезу ООН розповіла про викрадення Росією українських дітей

Голови МЗС країн Північної Європи під час візиту до Одеси запевнили у підтримці України до перемоги

Кличко під час зустрічі з Блінкеном: Чим швидше цивілізований світ допоможе Україні зупинити варварів, тим швидше буде мир у Європі

З-під завалів зруйнованого в Умані будинку витягли тіло дитини, кількість жертв збільшилася до 23 осіб

Адміністрування переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, знову перейшло до Мінкультури

Шмигаль обговорив із президентами Чехії та Словаччини питання економічного та військового співробітництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА