Росіяни знову обстріляли територію Сумської області
Російські військові вкотре атакували прикордонні території Сумської області, повідомила прес-служба ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад - Білопільської, Есманської, Зноб-Новгородської та Середино-Будської", - йдеться у повідомленні.
По Білопільській громаді росіяни вдарили з міномету - 18 "прильотів" та АГС - 29 пострілів.
Також на територію громади було скинуто дві ВОГ із квадрокоптера, запущеного з РФ.
Есманську та Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли з міномету. Зафіксовано 3 та 4 вибухи відповідно.
Крім того, з території Росії за допомогою артилерії ворог обстріляв Середино-Будську грумаду. На її території було 2 вибухи.
Загалом за добу на території Сумської області було зафіксовано 58 вибухів.
"У всіх випадках без наслідків", – повідомили у ОВА.