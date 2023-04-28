Франція засудила нові ракетні атаки РФ по цивільним об'єктам України

Франція засудила нові ракетні атаки РФ на цивільні об'єкти України, які країна-агресор здійснила в ніч на п'ятницю, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Франції.

"Франція рішуче засуджує нові удари, завдані Росією минулої ночі по території України, зокрема, у Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях", - йдеться у повідомленні.

У французькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що удари знову були навмисно завдані житлових будинків і призвели до жертв серед цивільного населення, зокрема серед дітей, особливо в Умані, де початкові повідомлення вказують на особливо великі втрати.

"Такі напади на українську інфраструктуру та громадянське населення наголошують на явному бажанні Росії продовжувати ескалацію агресивної війни в Україні", - зазначили в МЗС.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що вони продовжуватимуть підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд "для боротьби з безкарністю" за військові злочини Росії.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю РФ завдала ракетного удару по Умані, зафіксовано попадання по багатоповерховому житловому будинку та складським приміщенням. Всього жертвами атаки стали 23 українці, серед яких 4 дитини.