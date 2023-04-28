Голови МЗС країн Північної Європи під час візиту до Одеси запевнили у підтримці України до перемоги

Під час візиту до Одеси міністри закордонних справ Латвії, Литви, Естонії, Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції та заступник державного секретаря МЗС Фінляндії запевнили в підтримці України до самої перемоги над російською агресією.

"Кілька меседжів з боку Литви. По-перше, ми будемо підтримувати вас аж до перемоги. Це головне. Друге, ми будемо підтримувати ваш вступ до НАТО, ваше місце в Альянсі, поруч із нами. Ми будемо також підтримувати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресора", - заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на спільному брифінгу з головами МЗС Північної Європи та головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Також він запевнив, що Литва підтримуватиме надання Україні більшої кількості зброї та боєприпасів, зокрема й літаків F-16.

"Тому що ваша боротьба - це і наша боротьба, а ваша свобода - це і наша свобода", - зазначив він.

Зі свого боку голова МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом заявив, що підтримка України - основний пріоритет.

"Жодне питання не є таким же важливим для безпеки нашого регіону. Україна переможе, і ми будемо надавати допомогу стільки, скільки потрібно. Ви будете отримувати від Північного і Балтійського регіону потужну підтримку", - наголосив він.

За його словами, 97% регіону підтримує Україну. Також міністр запевнив у підтримці України в питанні вступу до ЄС. Він додав, із лютого 2022 року Швеція надала понад 2 млрд євро для підтримки України.

Заступник Державного секретаря МЗС Фінляндії Кай Зауер зазначив, що підтримка його країною українського народу непохитна.

"Фінляндія підтримує територіальну цілісність і незалежність України, наші люди солідарні з українцями. Ми самі були жертвами радянської агресії, ми захищали себе так само, як ви зараз. Із лютого 2022 року Фінляндія надала Україні допомогу на 1,5 млрд євро", - сказав він.

Крім того, Зауер зазначив, що Фінляндія готова брати участь у реконструкції України та підтримує шлях українців до ЄС.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс виступив на підтримку початку переговорів щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року.

"Також ми сподіваємося на саміт у Вільнюсі. Ми повинні знайти там варіанти для того, щоб підтримувати Україну не тільки озброєнням, а й побудувати шлях членства України в Альянсі", - заявив він.

Як запевнив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, Данія "завжди буде на боці України". Він зазначив, що в 90-ті данці підтримали боротьбу країн Балтії за незалежність, а тепер надають таку саму підтримку народу України.

"Ми повинні зміцнювати взаємини між Данією та Україною", - сказав міністр.

Голова МЗС висловив упевненість, що успіху в боротьбі можна досягти лише спільними зусиллями.

"Українці нагадують нам, що свобода не дається задарма, що за свободу потрібно боротися. Боротися стільки, скільки потрібно. І поки ви боретеся, ми будемо з вами", - заявив Расмуссен.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна запевнив, що Естонія підтримуватиме Україну всіма можливими способами до перемоги у війні. Також він виступив на підтримку членства України в ЄС і створення Спеціального трибуналу для РФ.

За його словами, членство України в НАТО і ЄС необхідне для європейської безпеки.

"Україна - наша основна тема. Це наш друг і союзник", - додав він.

Зі свого боку голова МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір відзначила спільну історію між двома країнами. Вона запевнила, що зробить усе можливе для підтримки України.

"Одеса - це приклад того, як безпека одного міста може впливати на весь світ. Продовольча безпека - важлива тема, прохід Чорним морем - критичне питання".

Міністр нагадала, що на саміті глав держав і урядів Ради Європи, у Рейк'явіку 16-17 травня питання підтримки України займатимуть головне місце у порядку денному.

Як повідомлялося, до Одеси прибули міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, заступник Державного секретаря МЗС Фінляндії Кай Зауер.

Рівно п'ять місяців тому голови МЗС країн Північної Європи спільно приїжджали з візитом до Києва.