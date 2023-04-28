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19:11 28.04.2023

Адміністрування переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, знову перейшло до Мінкультури

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Адміністрування переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, знову перейшло до Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) прийняло від апарату Ради національної безпеки і оборони перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, для подальшого адміністрування.

"На виконання закону "Про медіа" на сайті МКІП публікуємо список осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Відповідний перелік складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України та Національної ради України з телебачення і радіомовлення", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На момент передачі список включав прізвища 211 осіб.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2022 року Мінкультури передало перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, для подальшого адміністрування апаратом РНБО.

Після цього апарат РНБО вніс до нього лише одну людину: російського перекладача фільмів Дмитра Пучкова (творчий псевдонім Гоблін).

 

 

 

Теги: #перелік #мінкультури #вороги

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