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19:10 28.04.2023

Шмигаль обговорив із президентами Чехії та Словаччини питання економічного та військового співробітництва

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Шмигаль обговорив із президентами Чехії та Словаччини питання економічного та військового співробітництва

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з президентом Чехії Петром Павелом і президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, під час якої обговорено питання економічного та військового співробітництва, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

"Партнери обговорили перспективи поглиблення воєнної співпраці. Зокрема, можливість навчання українських військових і ремонт техніки на території Словаччини та Чехії", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю.

Шмигаль також закликав посилити санкції проти РФ. Він наголосив, зокрема, на важливості включення санкцій проти атомної галузі країни-агресора до 11-го санкційного пакета ЄС.

"Прем'єр-міністр висловив готовність України допомогти в диверсифікації атомної енергетики Європи. На його думку, європейські країни мають якнайшвидше позбутися залежності від російського ядерного пального і технологій", - наголошується в повідомленні.

Шмигаль висловив вдячність за солідарність у швидкій відбудові України, зокрема за кураторство над партнерськими регіонами.

"Особливо важливим є призначення Чехією спеціального представника з питань відновлення України. Розраховуємо на таке ж рішення з боку Словаччини, адже це покращить нашу взаємодію у відбудові", - заявив прем'єр-міністр.

Також під час зустрічі було обговорено питання створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного керівництва Росії.

Президенти Чехії та Словаччини наголосили на важливості притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини і також підтвердили повну підтримку України.

"Дякую за підтримку й солідарність з Україною та за цей символічний візит до Києва. Словаччина та Чехія є надійними партнерами України на міжнародній арені. Надзвичайно високо це цінуємо. Також вдячний за підтримку нашого євроатлантичного курсу, за військову підтримку та підтримку санкціями. Дякуємо за фінансову допомогу та за прийняття наших біженців", - наголосив прем'єр-міністр.

Теги: #співробітництво #словаччина #чехія

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