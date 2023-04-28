Події

18:37 28.04.2023

Чехія та Словаччина готові посилити свою підтримку прагнення України приєднаєтися до НАТО, коли дозволять умови - декларація трьох президентів

3 хв читати
Чехія та Словаччина готові посилити свою підтримку прагнення України приєднаєтися до НАТО, коли дозволять умови - декларація трьох президентів

Президенти України, Словацької Республіки та Чеської Республіки в ухваленій у п'ятницю спільній декларації висловили згоду, що "суверенна, вільна та демократична Україна є одним із ключових чинників забезпечення безпеки та стабільності у Європі".

Вони засудили "спроби Російської Федерації силою змінити міжнародно визнані кордони, що загрожує як основам миру та стабільності у Європі, так і міжнародній безпеці, чому необхідно протистояти колективно та глобально".

Лідери трьох країн "повторюють, що Російська Федерація має негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та воєнізовані формування з міжнародно визнаної території України та зупинити військові операції, як це чітко передбачено в рішенні Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року; наголошують, що Україна має виключне право визначати умови майбутніх мирних переговорів для досягнення тривалого та справедливого миру для прийдешніх поколінь, і висловлюють свою підтримку Формули миру президента Володимира Зеленського у зв’язку з Глобальним самітом миру, який має бути скликаний, щойно складуться необхідні умови".

Словаччина та Чехія також "висловлюють готовність сприяти процесам нових міжнародних заходів безпеки для України до її членства в НАТО; вітають значний прогрес України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо оперативної взаємосумісності країни зі стандартами НАТО, що зростає; підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль задля забезпечення подальшого прогресу в імплементації Україною стандартів ЄС і НАТО на її шляху до членства в обох організаціях; наголошують, що Словацька та Чеська Республіки як дві країни - члени НАТО готові посилити свою підтримку прагнення України приєднатися до Альянсу, щойно це дозволять умови", - наголошується в декларації.

Президенти "наголошують на своїй твердій відданості притягненню до відповідальності та забезпеченню повної відповідальності всіх осіб, винних у діях, які становлять воєнні злочини, злочини проти людяності та інші найсерйозніші злочини відповідно до міжнародного права, скоєні проти України та її народу, включно зі злочином агресії, а також підтримують зусилля зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України".

"Словацька та Чеська Республіки готові продовжувати підтримувати динамічний процес вступу України до ЄС на основі прогресу її реформ, зокрема щодо семи рекомендацій, викладених у висновку Європейської комісії, а також поступової інтеграції України в політику та функціонування ЄС з особливим акцентом на внутрішньому ринку ЄС", - йдеться в тексті.

"Словаччина та Чехія також "погоджуються надалі заохочувати потужну міжнародну політичну, практичну та матеріальну підтримку України, спрямовану на забезпечення її здатності ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі; підтверджують свій намір співпрацювати на європейських і міжнародних форумах щодо звільнення тимчасово окупованих Росією територій України, зокрема шляхом просування формули миру президента України Володимира Зеленського та міжнародної Кримської платформи"; - наголошується в Декларації.

Теги: #декларація #словаччина #чехія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 28.04.2023
Шмигаль обговорив із президентами Чехії та Словаччини питання економічного та військового співробітництва

Шмигаль обговорив із президентами Чехії та Словаччини питання економічного та військового співробітництва

18:12 28.04.2023
Зеленський, відповідаючи на запитання про майбутні парламентські вибори у Словаччині, нагадав про 1968 рік

Зеленський, відповідаючи на запитання про майбутні парламентські вибори у Словаччині, нагадав про 1968 рік

17:49 28.04.2023
Уряди України та Словаччини мають "тісніше" обговорити питання експорту українського зерна - Чапутова

Уряди України та Словаччини мають "тісніше" обговорити питання експорту українського зерна - Чапутова

17:35 28.04.2023
Україна і Чехія підготували проєкти зі спільного виробництва зброї, навчальних літаків і ремонту танків

Україна і Чехія підготували проєкти зі спільного виробництва зброї, навчальних літаків і ремонту танків

07:26 22.04.2023
Чехія на "Рамштайні" запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України

Чехія на "Рамштайні" запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України

07:15 21.04.2023
Підписано підсумкову декларацію з розбудови та сприяння становленню сталого миру

Підписано підсумкову декларацію з розбудови та сприяння становленню сталого миру

16:31 20.04.2023
Чехія не має претензій до якості українського зерна і м'яса, заборони на імпорт не буде - Мінсільгосп

Чехія не має претензій до якості українського зерна і м'яса, заборони на імпорт не буде - Мінсільгосп

19:31 19.04.2023
"Укрзалізниця" запровадила заборону на перевезення продовольства до Словаччини

"Укрзалізниця" запровадила заборону на перевезення продовольства до Словаччини

19:13 18.04.2023
Постачання е/е до Словаччини та Польщі залишаються максимальними

Постачання е/е до Словаччини та Польщі залишаються максимальними

19:10 17.04.2023
Словаччина дозволила транзит українських сільгосппродуктів, але заборонила імпорт

Словаччина дозволила транзит українських сільгосппродуктів, але заборонила імпорт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З-під завалів зруйнованого в Умані будинку витягли тіло дитини, кількість жертв збільшилася до 23 осіб

Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Умані збільшилася до 22 осіб

В умовах підготовки України до контрнаступу в партнерів не може бути жодних оборонних табу - Зеленський

Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Умані збільшилася до 21 людини - голова ОВА

Україна і Чехія підготували проєкти зі спільного виробництва зброї, навчальних літаків і ремонту танків

ОСТАННЄ

Голови МЗС країн Північної Європи під час візиту до Одеси запевнили у підтримці України до перемоги

Кличко під час зустрічі з Блінкеном: Чим швидше цивілізований світ допоможе Україні зупинити варварів, тим швидше буде мир у Європі

З-під завалів зруйнованого в Умані будинку витягли тіло дитини, кількість жертв збільшилася до 23 осіб

Адміністрування переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, знову перейшло до Мінкультури

Російські окупанти розміщують війська в будівлях шкіл, використовують дітей і педагогів як живий щит

Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Умані збільшилася до 22 осіб

В умовах підготовки України до контрнаступу в партнерів не може бути жодних оборонних табу - Зеленський

Зеленський сподівається на спільний з Єврокомісією пошук рішень щодо усунення обмежень транзиту української продукції

Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Умані збільшилася до 21 людини - голова ОВА

Президент Чехії: Я не маю сумнівів, що Україна стане членом ЄС і НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА