Чехія та Словаччина готові посилити свою підтримку прагнення України приєднаєтися до НАТО, коли дозволять умови - декларація трьох президентів

Президенти України, Словацької Республіки та Чеської Республіки в ухваленій у п'ятницю спільній декларації висловили згоду, що "суверенна, вільна та демократична Україна є одним із ключових чинників забезпечення безпеки та стабільності у Європі".

Вони засудили "спроби Російської Федерації силою змінити міжнародно визнані кордони, що загрожує як основам миру та стабільності у Європі, так і міжнародній безпеці, чому необхідно протистояти колективно та глобально".

Лідери трьох країн "повторюють, що Російська Федерація має негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та воєнізовані формування з міжнародно визнаної території України та зупинити військові операції, як це чітко передбачено в рішенні Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року; наголошують, що Україна має виключне право визначати умови майбутніх мирних переговорів для досягнення тривалого та справедливого миру для прийдешніх поколінь, і висловлюють свою підтримку Формули миру президента Володимира Зеленського у зв’язку з Глобальним самітом миру, який має бути скликаний, щойно складуться необхідні умови".

Словаччина та Чехія також "висловлюють готовність сприяти процесам нових міжнародних заходів безпеки для України до її членства в НАТО; вітають значний прогрес України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо оперативної взаємосумісності країни зі стандартами НАТО, що зростає; підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль задля забезпечення подальшого прогресу в імплементації Україною стандартів ЄС і НАТО на її шляху до членства в обох організаціях; наголошують, що Словацька та Чеська Республіки як дві країни - члени НАТО готові посилити свою підтримку прагнення України приєднатися до Альянсу, щойно це дозволять умови", - наголошується в декларації.

Президенти "наголошують на своїй твердій відданості притягненню до відповідальності та забезпеченню повної відповідальності всіх осіб, винних у діях, які становлять воєнні злочини, злочини проти людяності та інші найсерйозніші злочини відповідно до міжнародного права, скоєні проти України та її народу, включно зі злочином агресії, а також підтримують зусилля зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України".

"Словацька та Чеська Республіки готові продовжувати підтримувати динамічний процес вступу України до ЄС на основі прогресу її реформ, зокрема щодо семи рекомендацій, викладених у висновку Європейської комісії, а також поступової інтеграції України в політику та функціонування ЄС з особливим акцентом на внутрішньому ринку ЄС", - йдеться в тексті.

"Словаччина та Чехія також "погоджуються надалі заохочувати потужну міжнародну політичну, практичну та матеріальну підтримку України, спрямовану на забезпечення її здатності ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі; підтверджують свій намір співпрацювати на європейських і міжнародних форумах щодо звільнення тимчасово окупованих Росією територій України, зокрема шляхом просування формули миру президента України Володимира Зеленського та міжнародної Кримської платформи"; - наголошується в Декларації.