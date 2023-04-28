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16:45 28.04.2023

Глави МЗС країн Північної Європи прибули з візитом до Одеси на запрошення Кулеби

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На запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Одеси прибули глави МЗС Естонії, Литви, Латвії, Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії та заступник державного секретаря МЗС Фінляндії.

"Я щиро радий вітати справжніх друзів із країн Північної Європи та Балтії в Одесі. Не пригадую, щоб була колись в Одесі така кількість глав МЗС одночасно. Якщо це вперше, то ми раді встановити новий стандарт. І не дарма початок візиту відбувся на конференції з відновлення Одеської області. Це чіткий сигнал. І я дуже радий, що міністри відгукнулися на мою пропозицію взяти участь у конференції", - сказав Кулеба на брифінгу в п'ятницю.

Також він повідомив, що міністри відвідали Одеський порт, щоб ознайомитися з динамікою реалізації Чорноморської зернової ініціативи та "Grain from Ukraine".

"Три теми, які ми обговорили: підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі, ми скоординували подальші кроки. Також обговорили початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Очікую, що рішення буде ухвалено до кінця поточного року. Тож синхронізували кроки в цьому напрямку. І окремо обговорили створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Учора до групи країн приєдналася сусідня Молдова, очікуємо на нові країни. Коаліція на підтримку створення спецтрибуналу зростає", - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що рівно 5 місяців тому міністри в такому самому складі прибули до Києва.

"Вирішили, що наступна наша зустріч має відбутися в Криму. Будемо працювати над досягненням цієї мети", - додав глава МЗС України.

До Одеси прибули міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоуттір, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем, заступник Державного секретаря МЗС Фінляндії Кай Зауер.

Теги: #одеса #міністри #північна_європа

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