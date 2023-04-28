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16:41 28.04.2023

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану

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Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, передбачено: подання органами державної влади, іншими державними органами у строк не більше ніж п'ять робочих днів до Генерального штабу Збройних сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки) списків для їх перевірки та погодження; погодження та подання Генеральним штабом Збройних сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) у строк не більше ніж 10 робочих днів списків до Мінекономіки; прийняття Мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаних у строк не більше ніж п'ять робочих днів; зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж п'ять робочих днів.

 

Теги: #військовозобовязані #бронювання

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