Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 133 держслужбовці

Кількість загиблих українських державних службовців від початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України становить 133 особи, поранених - 112 осіб, повідомляє Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

Крім того, згідно зі звітом Нацагентства з питань державної служби, кількість державних службовців, які перебувають на території України, захопленій агресором, або в межах районів бойових дій чи блокованих районів, становить 5 тис. 228 осіб.