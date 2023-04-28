Посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною

Посли країн-членів Європейського Союзу підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною, повідомляє Швеція, яка головує в ЄС, на своїй сторінці у твіттері.

"Комітет постійних представників (Coreper) щойно підтримав оновлення Положення про тимчасову лібералізацію торгівлі, що доповнює торговельні поступки в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Це підтримає економіку України після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

Далі це рішення має схвалити Європейський парламент із подальшим ухваленням офіційного рішення Європейською радою. Процедура має бути завершена наприкінці травня.

Днем раніше, у четвер, "зелене світло" на продовження скасування ввізних мит на український експорт до Європейського Союзу терміном на один рік для підтримки економіки країни дав комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі. Голосування в рамках пленарного засідання заплановано на сесії, яка відбудеться 8-11 травня.

Як відомо, проблемним стало питання заборони на ввезення української сільськогосподарської продукції п'ятьма країнами ЄС - Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною. Вона зумовлена скупченням у цих країнах української сільськогосподарської продукції, призначеної для подальшого імпорту. У зв'язку з цим 19 квітня президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила пропозиції запровадити тимчасову - до 5 червня - заборону на ввезення для цих п'яти країн на кукурудзу, пшеницю, ріпак, соняшник і соняшникову олію. Крім того, для цих країн передбачено фінансову компенсацію розміром EUR100 млн.