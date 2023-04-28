Події

14:39 28.04.2023

Президент Чехії про вбивства в Бучі: Ми занадто довго сподівалися, що путінська Росія інша, але це виявилося не так

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Президент Чехії Петр Павел відвідав м. Бучу Київської області та завітав на меморіал загиблим під час російської окупації жителям міста.

"Ми занадто довго сподівалися, що путінська Росія інша. Що це краще. Цей урок показав, що це не так. І ми маємо бути готові", - написав Павел у твіттері у п'ятницю.

Він зазначив, що українці ніколи не забудуть сотні невинно вбитих, і "ми теж не маємо забувати".

Теги: #буча #павел

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