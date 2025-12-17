Інтерфакс-Україна
Події
18:22 17.12.2025

Зеленський та Павел обговорили ситуацію на фронті та продовження чеської ініціативи

1 хв читати
Зеленський та Павел обговорили ситуацію на фронті та продовження чеської ініціативи
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президенти України та Чехії Володимир Зеленський та Петр Павел обговорили "сильну операцію" Збройних сил України у Купʼянську, дипломатичну роботу, що корелюється з ситуацією на полі бою, а також продовження чеської ініціативи.

"Говорив із Президентом Чехії Петром Павелом. Ціную, що пан Президент уважно стежить не лише за дипломатією, а й за ситуацією на фронті. Говорили про сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у середу увечері.

Президент України наголосив на важливості того, "щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили".

"Також говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще будуть поставки. Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи", - зазначив Зеленський.

"Скоординували наші наступні контакти та зустрічі. Дякую за допомогу", додав очільник Української держави.

Теги: #павел #зеленський

