Зеленський та Павел обговорили ситуацію на фронті та продовження чеської ініціативи

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президенти України та Чехії Володимир Зеленський та Петр Павел обговорили "сильну операцію" Збройних сил України у Купʼянську, дипломатичну роботу, що корелюється з ситуацією на полі бою, а також продовження чеської ініціативи.

"Говорив із Президентом Чехії Петром Павелом. Ціную, що пан Президент уважно стежить не лише за дипломатією, а й за ситуацією на фронті. Говорили про сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у середу увечері.

Президент України наголосив на важливості того, "щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили".

"Також говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще будуть поставки. Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи", - зазначив Зеленський.

"Скоординували наші наступні контакти та зустрічі. Дякую за допомогу", додав очільник Української держави.