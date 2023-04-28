Кількість загиблих в Умані зросла до семи осіб - міністр Клименко

Унаслідок ракетного удару ворога по Умані в п'ятницю вранці загинули семеро людей, зокрема дитина, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Наразі від ракетного удару семеро людей загинули, серед них дитина", - повідомив Клименко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За його словами, дев'ятеро осіб перебувають у лікарні.

Один із постраждалих - у важкому стані, сказав міністр, який перебуває на місці трагедії в Умані.

Клименко розповів, що 17 осіб було врятовано з-під завалів.

Журналістам в Умані він повідомив, що в будинку, в який влучила ракета, практично знищено перший під'їзд, у якому проживали, за попередніми даними, 109 осіб, із 46 квартир 27 повністю знищені.

Рятувальні роботи, за його словами, тривають.

"Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба", - додав глава МВС.

Клименко уточнив, що рятувальні роботи організовано так, щоб можна було максимально швидко дістати з-під завалів живих людей.

Міністр повідомив, що, за попередніми даними, це була ракета X-101.