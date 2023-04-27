Від ворожого обстрілу на Херсонщині постраждала сімейна пара, жінка загинула на місці, чоловіка з важкими пораненнями доправили до лікарні

Унаслідок обстрілу Одрадокам'янки Тягинської громади постраждало літнє подружжя, жінка померла на місці, її чоловіка з важкими травмами доправили в лікарню, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни обстріляли Одрадокам'янку Тягинської громади, - постраждало літнє подружжя. Ворог ударив по житловому будинку в селі в момент, коли на подвір'ї знаходилися мирні люди", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

За його даними, від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік дістав важкі травми.

"Із пораненнями обличчя, тулуба та кінцівок його госпіталізували. Зараз лікарі борються за життя потерпілого", - повідомив Прокудін.