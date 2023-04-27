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20:13 27.04.2023

ПАРЄ визнала Лукашенка причетним до геноциду українців

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ПАРЄ визнала Лукашенка причетним до геноциду українців

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до геноциду українців, повідомив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Лукашенка визнано причетним до геноциду українців! Офіційно правка прийнята! Моя правка до резолюції в ПАРЄ про визнання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до примусової депортації дітей та дорослих з окупованих територій України", - написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі в четвер увечері.

Він наголосив, що це рішення автоматично робить Лукашенка винним у геноциді, який чинить Росія в Україні.

 

Теги: #лукашенко #парє

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