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20:12 27.04.2023

Лубінець: проблема депортації українських дітей має щодня звучати на всіх міжнародних майданчиках

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Лубінець: проблема депортації українських дітей має щодня звучати на всіх міжнародних майданчиках

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець привітав ухвалення Парламентською асамблеєю Ради Європи резолюції, в якій вона назвала геноцидом депортацію і насильницьке переміщення українських дітей окупантами на територію РФ, а також закликала МКС розглянути можливість кримінального переслідування цього злочину.

"Сподіваюся, що цей документ допоможе в поверненні наших дітей на Батьківщину, а також буде використаний у міжнародних судах для притягнення Росії до відповідальності за геноцид української нації. Проблема депортації українських дітей має щоденно звучати на всіх міжнародних майданчиках!", - написав Лубінець у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ПАРЄ в четвер, 27 квітня, ухвалила резолюцію "Депортації та насильницькі переміщення українських дітей та інших цивільних осіб у Російську Федерацію або на тимчасово окуповану територію України: створення умов для їхнього безпечного повернення, припинення цих злочинів і покарання винних".

Членкиня української делегації нардепка Євгенія Кравчук у фейсбуці уточнила, що резолюція наголошує на тому, що факти депортації та насильницького переміщення українських дітей до РФ підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року;

Також резолюція вітає рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського "дитячого омбудсмена" Марії Львової-Бєлової; закликає країни-учасниці Римського статуту виконувати свої зобов'язання; підтримує необхідність документування, збирання та оцінки доказів злочину геноциду; закликає Міжнародний кримінальний суд розглянути притягнення до відповідальності за злочин геноциду винних; закликає країни-учасниці розглянути можливість притягнення до відповідальності за злочини в національних судах; закликає негайно вжити заходів, щоб припинити депортацію українських дітей.

У резолюції наголошується, що практика незаконної депортації українців до Російської Федерації з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розпочалася ще до повномасштабної агресії Росії проти України 24 лютого 2022 року, коли загарбники вивозили дітей із дитячих будинків і дітей-інвалідів зі спеціалізованих закладів.

ПАРЄ також підтримала рекомендації Комісара з прав людини щодо необхідності терміново визначити та використати конкретні механізми й рішення для возз'єднання всіх дітей, переміщених з України в Росію та тимчасово окуповані території, з їхніми сім'ями. ПАРЄ також закликала Комітет міністрів допомогти Україні в цьому процесі.

 

 

 

Теги: #діти #резолюція #парє #депортація

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