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19:30 27.04.2023

Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ (МП) на території області

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Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ (МП) на території області

Житомирська обласна рада на 15-й сесії в четвер, 27 квітня, ухвалила рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на території області.

"Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв'язок з Російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області", - зазначено в тексті документа, оприлюдненого на сайті облради.

Також рішення передбачає скасування рішення облради від 25 травня 2017 року про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Крім того, було схвалено текст звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєктів від 19 січня 2023 р. №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" та від 23 листопада 2022 р. № 8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій".

 

 

Теги: #упц #заборона #житомирська_область

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