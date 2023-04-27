Події

17:16 27.04.2023

Голова райсуду на Полтавщині співпрацювала з російськими спецслужбами

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Голова райсуду на Полтавщині співпрацювала з російськими спецслужбами

Заступник генерального прокурора повідомив про підозру голові одного з районних судів Полтавської області в державній зраді, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, навесні 2022 року після окупації військовослужбовцями РФ Бердянська місцева суддя, нехтуючи присягою українському народові, розпочала активно співпрацювати зі спецслужбами та представниками країни-агресора", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в четвер.

Як уточнила пресслужба СБУ, на російську спецслужбу чиновниця вийшла з власної ініціативи. Встановлено, що наприкінці березня минулого року фігурантка передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" із Маріуполя в район Мангуша.

Як повідомляється, на виконання завдання кураторів жінка "забезпечувала ворога інформацією про проукраїнськи налаштованих працівників правосуддя, формувала серед колективу Бердянського міськрайонного суду позитивне ставлення до окупаційної влади". Вона також збирала та передавала дані про переміщення українських військових територією Донецької області. Крім цього, вона надавала окупантам допомогу у формуванні штату так званого підрозділу "міністерства надзвичайних ситуацій Росії", незаконно сформованого на території Бердянська.

Як з'ясувалося під час слідства, через певний час підозрювана виїхала на підконтрольну Україні територію і, "очоливши один із районних судів у Полтавській області, продовжила "вершити правосуддя".

Процесуальне керівництво - Запорізька обласна прокуратура, досудове розслідування - СБУ.

У повідомленнях не зазначається ім'я підозрюваної. За інформацією ЗМІ, йдеться про голову Полтавського райсуду Ларису Богомолову, яку було призначено на цю посаду в липні 2022 року. До цього вона працювала суддею Бердянського міськрайонного суду Запорізької області.

Теги: #суддя #колаборант

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