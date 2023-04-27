Нацполіція затримала громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку за контрабанду героїну

Співробітники Національної поліції України затримали громадянина Туреччини, якого з 2022 року розшукували через Інтерпол за вчинення тяжких злочинів, пов'язаних із контрабандою наркотичних засобів.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, 44-річного чоловіка розшукували правоохоронні органи Туреччини.

"Під час транспортування героїну та марихуани контрабандиста затримали правоохоронці Турецької Республіки. Однак надалі, щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник втік і переховувався в Україні", - йдеться в повідомленні.

Затриманого було взято під тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією. "Іноземцю обрали запобіжний захід - тимчасовий арешт. Планується розпочати процедуру його екстрадиції до Турецької Республіки", - розповіли в Нацполіції.