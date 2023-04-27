Окупанти 8 разів обстріляли міста і села півночі Сумщини до полудня, у Середина-Буді є поранений

Житель м. Середина-Буда Шосткинського району дістав поранення внаслідок ракетного обстрілу з боку РФ у четвер, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у четвер.

"З 6:53 до 7:06 зафіксовано 20 приходів, імовірно, пуски ракет з гелікоптера, по м. Середина-Буда Шосткинського району. Унаслідок обстрілу одна цивільна особа отримала поранення нижніх кінцівок", - ідеться в повідомленні.

Крім того, російські окупанти обстріляли в першій половині дня четверга з мінометів і артилерії сім прикордонних сіл Шосткинського Сумської області: Бачівськ, Українське, Нову Гуту, Товстодубове, Баранівку, Нововасилівку, Кучерівку.

"З 9:25 до 9:40 зафіксовано п’ять приходів, імовірно, з міномету 120 мм, у районі н. п. Бачівськ... З 11:05 до 11:15 зафіксовано п’ять приходів, імовірно, з міномету 120 мм, у районі н. п. Українське. З 9:20 до 10:15 зафіксовано 13 приходів, імовірно, з міномету 120 мм, у районі н. п. Нова Гута. З 11:00 до 11:10 зафіксовано чотири приходи, імовірно, з міномету 120 мм, у районі н. п. Товстодубове. З 11:03 до 11:10 зафіксовано чотири приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, у районі н. п. Баранівка. З 11:10 до 11:20 зафіксовано чотири приходи, ймовірно з міномета 120 мм, у районі н. п. Нововасилівка. З 12:20 до 12:35 зафіксовано п’ять приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н. п. Кучерівка", - ідеться в повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.