Шмигаль про заяву президента Бразилії: Якщо до вас додому увірвалася банда, чи підете ви домовлятися з цими злочинцями?

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на заяву президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілви про способи припинення війни заявив, що в українській Формулі миру є чіткий шлях до підписання документа про мир.

"Якщо до вас додому увірвалася банда злочинців, які мають намір убити вас, ваших дітей і забрати ваш дім собі, чи підете ви домовлятися з цими бандитами, щоб віддати їм більшу частину вашої квартири, віддати їм на виховання ваших дітей і дозволити вбити частину членів вашої сім'ї? Мені здається, ви не погодитеся жити разом в одній квартирі з бандою, яка хоче вас убити. Спочатку вони повинні покинути ваше житло, а потім із ними можна буде домовлятися про правила співіснування", - сказав Шмигаль на пресконференції в четвер за результатами робочого візиту до Італії, відповідаючи на запитання журналіста щодо заяв президента Бразилії.

Водночас він зазначив, що Україна вітає зусилля президента Бразилії та бразильського народу в підтримці країни.

Прем'єр також наголосив, що в українській Формулі миру є чіткий шлях до підписання документа про мир.

Як повідомлялося, Лула да Сілва запропонував Україні поступитися окупованим Кримським півостровом агресору, щоб покласти край війні з РФ.

Президент Бразилії також закликав до створення аналога "Великої двадцятки" для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ. Крім того, він звинуватив США і ЄС у "заохоченні" війни.