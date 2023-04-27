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11:36 27.04.2023

Урядова комісія подала до Кабміну звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера в Броварах

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Урядова комісія подала до Кабміну звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера в Броварах

Урядова комісія подала до Кабінету Міністрів звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера в Броварах.

"Урядова комісія подала до Кабінету Міністрів звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера EC225 LP, якому присвоєно гриф "Для службового користування", - ідеться у відповіді Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Оскільки інформація у звіті є з обмеженим доступом, у відомстві зазначили, що не можуть надати на запит агентства сам документ.

Як повідомлялося, 18 січня вранці в Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало дев'ятеро осіб, зокрема керівництво МВС. Під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом загинули 14 осіб, зокрема всі, хто перебував у вертольоті, і п'ятеро осіб на землі, з них одна дитина. Постраждали 25 осіб, з них 11 дітей.

Кабінет Міністрів створив урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера Броварах і зобов'язав її до 31 березня подати звіт про це розслідування.

Теги: #авіакатастрофа #звіт #бровари

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