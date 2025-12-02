"Будшляхмаш" у середині 2026р. планує почати випуск автомобільних рам в Броварах в новому виробничому комплексі - Кисилевський

Компанія "Будшляхмаш" почала будівництво нового виробничого комплексу у Броварах (Київська обл.) площею 3000 кв. м, де буде розташовано виробництво автомобільних рам, що дозволить довести рівень локалізації комунальної та спецтехніки, яку випускає підприємство, з існуючих 40-60% до 75%, повідомив заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Старт виробництва автомобільних рам заплановано на середину 2026 року", - написав він у Facebook у вівторок.

За його словами, цього показника (40-60% локалізації) вдалося досягти завдяки ліцензійному SKD-збиранню техніки на базі шасі Daewoo та JAC з правом використовувати власний VIN-код.

"Контракт з цими компаніями передбачає дозвіл на заміну імпортних складових техніки українськими", - повідомив Кисилевський.

Нардеп зазначив, що після запуску виробництва рам "Будшляхмаш" планує налагодити випуск колісних осей, а також замовляти в інших українських виробників шини, паливні баки та пластикові елементи.

"А вже наступної весни "Будшляхмаш" планує почати освоєння нового виробничого майданчика на околицях Броварів для створення індустріального парку з машинобудівним кластером. На площі 11 га буде збудовано 40 тис. кв. м. промислових будівель. Загальний обсяг інвестицій у цей проект - близько $40 млн", - повідомив Кисилевський.

За його словами, що інвестиції у нові виробництва стимулює законодавство про локалізацію. Поточного року воно вимагає при публічних закупівлях техніки обов’язкову українську складову на рівні не менше 25%, а у 2026 році рівень мінімальної локалізації збільшиться до 30%.

"Будшляхмаш" виробляє самоскиди, сміттєвози, автокрани, піскорозкидувальні та поливні машини, евакуатори та іншу техніку. У 2025 році обсяги виробництва становлять близько 70 од. на місяць.

За даними opendatabot, 2024 року завод "Спецбудмаш" в Броварах, де виробляється автотехніка групи "Будшляхмаш", 2024 рок отримав 4,2 млрд грн доходу та 298,5 млн грн чистого прибутку, а за 9 місяців поточного року – вдповідно 3,3 млрд грн та 265 млн грн.

Кінцеві бенефіциари – Мирослав та Олександр Гуйван.

Група компаній "Будшляхмаш" - офіційний представник в Україні вітчизняних і зарубіжних виробників спеціальної, дорожньої та комунальної техніки (бренди JAC, Scania, Renault, MAN, Pronar, Daewoo, Спецбудмаш).

ТОВ "Торговий дім "Будшляхмаш" минулого року отримало 2,18 млрд грн доходу та 22,9 млн грн чистого прибутку, а за січень-вересень 2925 року – відповідно 138,7 млн грн та 1,9 млн грн.

Кінцевим бенефіциаром є Мирослав Гуйван.