Події

21:40 11.05.2024

У Броварах Київської області прогримів вибух, попередньо, постраждало двоє людей

1 хв читати
У Броварах Київської області прогримів вибух, попередньо, постраждало двоє людей

Увечері в Броварах Київської області прогримів вибух, попередньо, постраждало двоє людей, повідомив міський голова Ігор Сапожко.

"У центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20.40 прогримів вибух. За попередньою інформацією, постраждало двоє осіб, один з них співробітник поліції", - написав він у своєму телеграм-каналі.

На місці працюють правоохоронці та медики.

Подробиці інциденту з'ясовують.

 

Теги: #вибух #бровари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:40 11.05.2024
Вибух у Броварах стався під час затримання правопорушника, який кинув гранату в поліцейського - МВС

Вибух у Броварах стався під час затримання правопорушника, який кинув гранату в поліцейського - МВС

03:01 11.05.2024
ВИБУХ У ХАРКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХ У ХАРКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

17:38 10.05.2024
ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

17:33 09.05.2024
В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - МЕР

В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - МЕР

09:34 06.05.2024
У Чернігові в приміщенні банку стався вибух, пошкоджено будівлю

У Чернігові в приміщенні банку стався вибух, пошкоджено будівлю

11:06 04.05.2024
У Харкові пролунав вибух - мер

У Харкові пролунав вибух - мер

12:39 28.04.2024
Унаслідок підриву гранати в Києві вночі постраждали двоє людей - поліція

Унаслідок підриву гранати в Києві вночі постраждали двоє людей - поліція

04:39 28.04.2024
ВИБУХ У МИКОЛАЄВІ – МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ВИБУХ У МИКОЛАЄВІ – МІСЬКИЙ ГОЛОВА

12:43 25.04.2024
Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

21:01 21.04.2024
У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок вечірнього обстрілу - мер

У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок вечірнього обстрілу - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу відбулося 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20

Зеленський: Завдання номер один - зривати російські наступальні задуми

США схвалили терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS

Унаслідок ракетного удару по передмістю Сум загинула жінка

У Вовчанській громаді загинули два мирні жителі, ще двоє поранені внаслідок суботніх обстрілів

ОСТАННЄ

УЗ відключила підсвічування п'яти найбільших вокзалів країни для зменшення споживання електроенергії

Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени у фіналі "Євробачення-2024": Єдності для світу, мир і свободу для України

Членство в НАТО є життєво важливим для української державності - Порошенко

ПРИЛІТ У ПЕРЕДМІСТІ ХАРКОВА - ТЕРЕХОВ

У ХАРКОВІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ - МЕР ТЕРЕХОВ

Армія РФ за добу завдала семи ракетних і 74 авіаційних ударів, обстріляла понад 120 населених пунктів України

У Німеччині обговорюють залучення ППО НАТО для захисту неба над західними областями України

За добу відбулося 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу знищили три РЛС і чотири локації противника

ППО збила ракету в небі над Дніпропетровською областю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА