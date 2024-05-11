У Броварах Київської області прогримів вибух, попередньо, постраждало двоє людей

Увечері в Броварах Київської області прогримів вибух, попередньо, постраждало двоє людей, повідомив міський голова Ігор Сапожко.

"У центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20.40 прогримів вибух. За попередньою інформацією, постраждало двоє осіб, один з них співробітник поліції", - написав він у своєму телеграм-каналі.

На місці працюють правоохоронці та медики.

Подробиці інциденту з'ясовують.