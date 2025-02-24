Події

08:00 24.02.2025

Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки поблизу Броварів

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Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки поблизу Броварів
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Співробітники ДСНС ліквідували наслідки влучання уламків російського БпЛА в недобудовану багатоповерхівку біля Броварів, повідомляють у телеграм-каналі ДСНС.

"Вночі на Броварщині уламки ворожого БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Охоронець житлового комплексу - чоловік 1974 р.н. - зазнав гострої реакції на стрес, медики надали йому необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні служби.

 

Теги: #київська #обстріл #бровари

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