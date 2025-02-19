"Епіцентр" в Броварах відкриє власний Food Market на місці супермаркету NOVUS

На місці супермаркету NOVUS у Броварах по вул.Київській, 253, працюватиме Food Market "Епіцентру", повідомляють ЗМІ.

"У ТЦ "Епіцентр" у Броварах планується відкриття об'єкта мережі Food Market, яку компанія успішно розвиває з 2020 року. Цей формат добре сприймається споживачем і вже продемонстрував свою ефективність, тож "Епіцентр" продовжує його розвиток. Зараз мережа Food Market об'єднує вже 27 торгових об'єктів у різних регіонах України та продовжує нарощувати свою частку на ринку", — прокоментував All Retail директор напряму food-ритейл мережі "Епіцентр" Олег Шкаровський.

Food Market матиме площу близько 3 тис кв. м, його відкриття заплановане на квітень 2025 року.

Супермаркет NOVUS працював у приміщенні ТЦ "Епіцентр" у Броварах із кінця 2014 року та припинив діяльність 31 грудня 2024 року. У мережі додали, що закриття супермаркету NOVUS пов'язане із закінченням терміну дії орендної угоди між сторонами. Надалі компанія планує використовувати звільнені площі для власних потреб — розширення відділів ТЦ "Епіцентр" та відкриття власного продуктового маркету.

Це не перший випадок, коли "Епіцентр" після роботи іншого ритейлера інтегрує Food Market у свої торгові центри. Раніше аналогічний крок було реалізовано в Києві на вул.Полярній, де після закриття супермаркету "Сільпо" відкрився саме Food Market.

Група компаній "Епіцентр" - омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Станом на початок листопада 2024 року мережа ритейлера об'єднувала 71 ТЦ в Україні

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).