Вибух у Броварах стався під час затримання правопорушника, який кинув гранату в поліцейського - МВС

Вибух у Броварах Київської області стався під час затримання правопорушника, який кинув гранату в поліцейського, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України в суботу ввечері.

"Поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції ввечері отримали виклик щодо хуліганських дій. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся тікати, поліцейський почав його переслідувати. Зловмисник кинув гранату в бік правоохоронця. Унаслідок вибуху поранення дістали поліцейський і сам правопорушник", - інформували в МВС.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Слідчі інкримінують затриманому ст. 348 КК і ч. 1 ст. 263 КК.

Раніше повідомлялося, що в центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20.40 прогримів вибух. За попередньою інформацією, постраждало двоє людей, один із них співробітник поліції.