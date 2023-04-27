Події

11:12 27.04.2023

Румунія очікує заборони Єврокомісією імпорту до країни українського зерна до 5 червня

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Румунія очікує заборони Єврокомісією імпорту до країни українського зерна до 5 червня

Європейська комісія введе заборону експорту олійних культур і зерна з України до Румунії, що діятиме до 5 червня цього року, повідомив міністр сільського господарства Румунії Петре Деа.

"Переговори з державами все ще тривають. Румунія буде захищена рішенням Європейської комісії та отримає компенсацію для фермерів", - наводить слова Петре Деа після зустрічей у Брюсселі та Люксембурзі Sky News.

Угорщина, Польща, Словаччина і Болгарія в односторонньому порядку вже призупинили імпорт українського зерна, а також інших аграрних товарів. Влада цих країн заявляє, що такими кроками намагається захистити своїх фермерів. Оскільки після початку повномасштабної війни РФ проти України доступ до чорноморських портів було заблоковано, а потім обмежено, довелося шукати альтернативні маршрути для доставки зерна та інших товарів через сусідні держави.

"У результаті мільйони тонн олійних і зернових культур опинилися в країнах Центральної та Східної Європи. Ці товари дешевші, ніж у Європейському Союзі, а також їх звільнили від митних зборів", - пише видання.

Місцеві фермери почали скаржитися, що ціни та попит на їхні аграрні товари падають. Європейська комісія пішла на поступки країнам, фермери яких постраждали від надлишків аграрних товарів з України, погодившись заборонити імпорт прифронтовими країнами не лише чотирьох культур - пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, а й соняшникової олії, і виділила на покриття збитків фермерів додатково EUR100 млн до раніше виділених EUR56 млн.

Теги: #заборона #зернові #румунiя

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