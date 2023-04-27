Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумщини

У ніч проти четверга та вранці російський агресор здійснив 10 обстрілів Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Есманьської, Шалигинської, Глухівської та Свеської громад, зафіксовано 52 прильоти, пошкоджено приміщення Чернацького ліцею і два житлові будинки, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Середино-Будська громада: зафіксовано чотири прильоти з артилерії. Крім того, о 4:00 з території Росії здійснено авіаудар по с. Чернацьке. Унаслідок авіаудару пошкоджено приміщення Чернацького ліцею та два житлові будинки. Близько 7-ї ранку був обстріл РСЗВ - 18 прильотів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер уранці.

Також із території РФ окупанти здійснили запуск двох ракет із літака по населених пунктах Глухівської громади. Інформацію про втрати та пошкодження цивільної інфраструктури встановлюють.

Крім цього, з території Росії було здійснено запуск двох ракет із літака по Шалигинській громаді. Інформацію про втрати та пошкодження цивільної інфраструктури також встановлюють.

Противник обстріляв з АГС Зноб-Новгородську громаду, зафіксовано 10 пострілів, з міномета - 6 прильотів.

На територію Есманьської громади окупанти скинули 57 мін.

Також було зафіксовано два прильоти з міномета у Свеській громаді.