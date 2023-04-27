На Харківщині ворожими обстрілами пошкоджено приватні будинки, пожежну частину та підприємство з виробництва олії, постраждалих немає

Минулої доби масивним обстрілам російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Вовчанську обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини. У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка пошкоджено приватні житлові будинки, господарські будівлі та приміщення магазину. У с.Подоли зруйновані щонайменше 3 приватні житлові будинки.