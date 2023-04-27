Події

08:13 27.04.2023

ЗС України знищили понад 500 окупантів, 2 танки, 10 артсистем і 3 РСЗВ за добу

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ЗС України знищили понад 500 окупантів, 2 танки, 10 артсистем і 3 РСЗВ за добу

Збройні сили України за минулу добу знищили 510 окупантів, два ворожі танки, 10 артилерійських систем і три реактивні системи залпового вогню, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 188920 (+510) осіб ліквідовано, танків - 3694 (+2) од, бойових броньованих машин - 7178 (+16) од, артилерійських систем - 2887 (+10) од, РСЗВ - 542 (+3) од, засоби ППО - 293 (+1) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2461 (+21), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5805 (+13) од, спеціальна техніка - 352 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу

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