Росіяни знову обстріляли Сумську область, є поранені та руйнування

Російські війська вкотре атакували прикордонні території Сумської області, унаслідок чого поранені люди та пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомила пресслужба Сумської ОДА.

"Упродовж дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад - Білопільської, Есманської, Юнаківської, Шалигинської та Середино-Будської", - йдеться в повідомленні.

По території Середино-Будської громади з боку РФ було здійснено обстріл зі ствольної артилерії - 15 прильотів, а з РСЗВ "Град" - 4 прильоти.

Крім того, з вертольота по м. Середина-Буда випущено чотири некеровані ракети. Унаслідок авіаудару пошкоджено чотири житлові будинки.

Есманську громаду росіяни атакували з міномета - зафіксовано 7 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок місцевого жителя та дворові будівлі.

Також росіяни скинули 18 мін на територію Юнаківської громади. За результатами одного з обстрілів, було поранено двох жителів с. Басівка. Поранених доправили до лікарні.

Крім того, на території громади підірвався на міні трактор. У результаті вибуху в тракторі пошкоджено обладнання та вибито скло. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.

Також із міномета та АГС окупанти обстріляли Білопільську громаду, 15 прильотів і 30 пострілів відповідно.

По Шалигинській громаді з території РФ було здійснено артобстріл - 2 прильоти. Унаслідок обстрілу пошкоджено два житлових будинки.

Загалом за добу на території Сумської області зафіксовано 100 прильотів із міномета, артилерії та АГС.