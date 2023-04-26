Зеленський подякував Гроссі за підтримку персоналу атомних станцій

Президент України Володимир Зеленський подякував директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за "дуже важливу соціальну ініціативу – спеціальну програму медичної підтримки для персоналу всіх наших атомних станцій".

" Говорив сьогодні з директором МАГАТЕ Гроссі. Річниця Чорнобильської катастрофи – це саме той день, коли варто нагадати всім у світі, наскільки крихкою є наша безпека. І тим паче тоді, коли вже понад рік щодня й щохвилини зберігається штучно створена Росією загроза радіаційної катастрофи на Запорізькій атомній станції", - сказав він у відеозверненні у середу.

"Лише повний контроль України над ЗАЕС може повернути й повну безпеку, причомуне лише нашій країні, а й усій Європі, усьому світу. Радіація не визнає державних кордонів так само, як і Російська Федерація. І лише повне дотримання правил може гарантувати безпеку", – зазначив Зеленський.