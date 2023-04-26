Події

21:06 26.04.2023

Італія має намір провести конференцію з відновлення України у 2025 р.

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Італія має намір провести конференцію з відновлення України у 2025 р.

Італія має намір брати активну участь у процесі відновлення України та пропонує прийняти Конференцію з відновлення України у 2025 році (URC2025), повідомила прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні на двосторонній конференції з відновлення України в Римі в середу.

"Говорити про відновлення України - це означає приймати за даність, що Україна переможе і що наше майбутнє пов'язане з майбутнім України, що воно мирне й Україна процвітатиме разом із нами", - заявила також Мелоні на брифінгу в рамах конференції.

Прем'єр зазначила, що вірить у можливість дипломатичної розв'язки в цій війні, але наголосила, що мир настане тоді, коли Росія припинить свій напад, і перемога має бути на українських умовах, оскільки право на боці України.

Мелоні зазначила, що Італія сьогодні співпрацює з Україною "на всі 360%", а в 2024 році, як голова в G-7, продовжить підтримувати боротьбу України за свободу і надавати їй допомогу у відновленні.

Прем'єр також зазначила прогрес, який демонструє Україна в процесі підготовки до приєднання до ЄС, і пообіцяла сприяти прискоренню переговорів у рамках процесу приєднання.

За її словами, Італія має досвід побудови економічного дива в 60-х роках минулого століття після руйнівної війни, і вона хотіла би брати участь у створенні подібного дива в Україні після війни.

Як повідомлялося, конференція URC2022 відбулася у швейцарському Лугано, де вперше було представлено План відновлення України на $750 млрд і визначено принципи відновлення. Конференцію URC2023 прийме Лондон, а URC2024 пройде в Німеччині.

 

Теги: #італія #відновлення

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