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18:56 26.04.2023

Заступнику мера Одеси Вугельману обрано запобіжний захід у вигляді застави в понад 5 млн грн у справі заводу "Краян"

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Заступнику мера Одеси Вугельману обрано запобіжний захід у вигляді застави в понад 5 млн грн у справі заводу "Краян"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,368 млн грн заступнику міського голови Одеси у справі одеського заводу "Краян", повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у фейсбуці у середу.

"26 квітня 2023 року за клопотанням прокурора САП колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід заступнику міського голови Одеси, ще одному обвинуваченому у справі одеського "Краяну". Суд частково задовольнив клопотання та застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5,368 млн грн", - ідеться в повідомленні.

За інформацією САП, у разі внесення застави на обвинуваченого буде покладено процесуальні обов'язки: прибувати на кожну вимогу до суду, не відлучатися за межі території України без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з особами, визначеними в постанові суду, здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Термін дії обов'язків - до 27 червня 2023 року включно.

У прокуратурі інформують, що розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу ще одному обвинуваченому заплановано на 15:00 27 квітня.

У повідомленні САП не зазначено імені фігуранта, йдеться про Павла Вугельмана.

Як повідомлялося, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, що раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури, яка, зі свого боку, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 млн грн. Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи НАБУ і прокурори САП запобігли цій спробі і добилися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

Мера Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київ) за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету через зловживання службовим становищем з придбання та передання в комунальну власність приміщень колишнього заводу "Краян". За підсумками розслідування було повідомлено про підозру кільком посадовцям Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

САП 8 жовтня 2018 року скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Труханова.

Малиновський райсуд Одеси 9 липня 2019 року повністю виправдав Труханова, його заступника Вугельмана та інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено. Труханов назвав рішення суду щодо зазначеного вище підприємства своєю особистою перемогою і "вироком старій системі". Наприкінці липня заступник генерального прокурора - керівник САП Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.

У лютому 2021 року апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок і скерувала на новий розгляд справу одеського "Краяна".

Теги: #запобіжний_захід #краян

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