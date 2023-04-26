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13:02 26.04.2023

У травні в Польщі почнуть обслуговувати й ремонтувати танки Leopard з України - міністр оборони

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У травні в Польщі почнуть обслуговувати й ремонтувати танки Leopard з України - міністр оборони

Центр обслуговування танків Leopard-2 з України відкриється в травні на базі заводу "Бумар-Лабенди" в Гливицях (Сілезьке воєводство, Польща), повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак у середу.

"Танки Leopard 2А4 та 2А6 з України обслуговуватимуть і ремонтуватимуть на заводі "Бумар-Лабенди" в Гливицях. Цей центр обслуговування почне працювати в травні", - наводить слова міністра Польське радіо.

Блащак нагадав, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО він підписав із німецьким колегою угоду про заснування на базі заводу в "Бумар-Лабенди" обслуговувального центру для цілого сімейства танків Leopard.

За словами міністра, цей центр дасть шанс для розвитку заводу в майбутньому, щоб, зокрема, у Гливицях з'явилися нові робочі місця. "Є величезний шанс для розвитку, і я спокійний за те, що цей шанс буде використано", - зазначив Блащак.

Він наголосив, що причиною вибору саме цього заводу стало те, що там уже протягом 20 років обслуговують, ремонтують і модернізують танки Leopard 2A4. Міністр також нагадав, що в Гливицях ремонтують і модернізують польські танки сімейства Т-72.

Теги: #ремонт #польща #leopard_2

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